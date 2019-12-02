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Результаты матчей НБА за 1 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 1 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

1 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Лос-Анджелес Лейкерс». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), который остановился в шаге от трипл-дабла: 27 очков, 9 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис («Лейкерс») также сделал дабл-дабл, набрав 27 очков, сделав 10 подборов и отдав 2 передачи. Его партнёр Леброн Джеймс набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 8 передач. Окончательный счёт — 114:100 в пользу «Маверикс».

«Орландо Мэджик» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Самым результативным игроком встречи стал Эван Фурнье («Орландо»), на счету которого 32 очка и 3 подбора. Итоговый счёт — 100:96 в пользу «Мэджик».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке выиграл у «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком матча стал Кавай Леонард («Клипперс»), который набрал 34 очка, собрал 6 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 150:125 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 109
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Динуайдди - 29, Харрис - 25, Джордан - 15, Нваба - 10, Принс - 9, Темпл - 7, Пинсон - 5, Аллен - 4, Шамперт - 2, Куруч, Ирвинг, Луваву-Кабарро, Муса, Дюрант, Чендлер, ЛеВерт, Элленсон, Клэкстон
Майами Хит: Горан Драгич - 24, Батлер - 20, Адебайо - 17, Нанн - 11, Уинслоу - 10, Робинсон - 10, Леонард - 9, Хироу - 4, Сильва - 4, Окпала, Джонс, Олиник, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 21, Уиггинс - 18, Калвер - 14, Тиг - 13, Ковингтон - 13, Бэйтс-Диоп - 10, Грэм - 6, Окоги - 5, Напьер - 4, Дьенг - 3, Вонле, Ноуэлл, Маклафлин, Белл, Лейман, Мартин
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 26, Аллен - 13, Кабокло - 12, Джонс - 12, Краудер - 12, Хилл - 11, Мелтон - 9, Гудурич - 8, Андерсон, Игуодала, Морант, Джексон, Кларк, Валанчюнас, Ватанабэ, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Смит - 17, Барретт - 16, Нокс - 11, Дотсон - 10, Портис - 9, Робинсон - 6, Гибсон - 4, Нтиликина - 3, Эллингтон - 2, Баллок, Аллен, Браздейкис, Трир, Рэбб, Пэйтон, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 28, Уокер - 16, Уонамэйкер - 11, Кантер - 11, Оджелей - 5, Уильямс - 3, Грин - 3, Тайс - 2, Эдвардс, Хэйворд, Смарт, Лэнгфорд, Waters, Пуарье, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 25, Карузо - 10, Грин - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Дэниэлс - 5, Кузма - 4, Макги - 4, Рондо - 4, Ховард - 4, Кук - 2, Дадли, Брэдли, Казинс, Норвелл, Адетокунбо
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Райт - 17, Порзингис - 15, Пауэлл - 15, Джексон - 15, Хардуэй-младший - 8, Финни-Смит - 6, Клебер - 6, Карри - 3, Марьянович - 2, Ли, Бареа, Брансон, Брокхофф
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 26, Ингрэм - 20, Болл - 14, Редик - 13, Харт - 11, Хэйс - 9, Мелли - 6, Окафор - 4, Мур - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Фэйворс, Уильямс, Читэм
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 23, Жильжо-Александер - 17, Адамс - 17, Шрёдер - 17, Пол - 16, Ноэль - 8, Надер - 4, Фергюсон - 3, Бертон - 2, Диалло, Базли, Паттон, Холл, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
132 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Детройт Пистонс: Вуд - 28, Кеннард - 20, Браун - 13, Михайлюк - 13, Моррис - 10, Гриффин - 10, Роуз - 10, Драммонд - 9, Галлоуэй - 8, Снелл - 5, Думбуйа - 4, Мейкер - 2, Джексон, Фрейзер, Томас, Боун
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 20, Уокер - 13, Гэй - 12, Ойбанкс - 9, Poeltl - 8, Уайт - 7, Белинелли - 6, Мюррей - 5, Форбс - 5, Лайлз - 5, Миллз - 4, Кэрролл - 4, Джонсон, Мету, Олдридж
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Ванвлит - 21, Пауэлл - 15, Ибака - 13, Дэвис - 13, Марк Газоль - 11, Ануноби - 10, Холлис-Джефферсон - 10, Эрнандес - 2, Лоури, Джонсон, Бриссетт, Ponds, Томас, Маккоу, Буше, Миллер
Юта Джаз: Конли - 20, Грин - 19, Митчелл - 16, Гобер - 12, Богданович - 11, Экзам - 9, Инглс - 6, О'Нил - 6, Брэдли - 4, Уильямс-Госс - 2, Мудиэй - 2, Дэвис - 2, Ньянг - 1, Брэнтли, Они, Morgan
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
100 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Фурнье - 32, Росс - 19, Айзек - 14, Фульц - 14, Гордон - 8, Берч - 7, Бамба - 4, Ивунду - 2, Джонсон, Амину, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Огастин, Фразьер
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 19, Пэскелл - 17, Бёркс - 15, Боумен - 12, Коли-Стайн - 11, Грин - 11, Спеллмен - 7, Крисс - 3, Пул - 1, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Карри
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 125
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Джордж - 31, Харрелл - 23, Л. Уильямс - 22, Робинсон - 8, Харклесс - 7, Мэнн - 7, Паттерсон - 6, Грин - 5, Беверли - 3, Уолтон - 2, Зубац - 2, Мотли, Макгрудер, Шамет, Кабенгеле
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 30, Бил - 23, Дав. Бертанс - 20, Томас - 16, Брайант - 9, Макрай - 8, Браун - 8, Бонга - 7, Смит - 4, Кьоцца, Уолл, Вагнер, Мэтьюз, Маинми, Майлз, Робинсон, Скофилд
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