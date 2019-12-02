Результаты матчей НБА за 1 декабря 2019 года

1 декабря состоялось девять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Даллас Маверикс» на выезде победил «Лос-Анджелес Лейкерс». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), который остановился в шаге от трипл-дабла: 27 очков, 9 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис («Лейкерс») также сделал дабл-дабл, набрав 27 очков, сделав 10 подборов и отдав 2 передачи. Его партнёр Леброн Джеймс набрал 25 очков, собрал 9 подборов и отдал 8 передач. Окончательный счёт — 114:100 в пользу «Маверикс».
«Орландо Мэджик» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Самым результативным игроком встречи стал Эван Фурнье («Орландо»), на счету которого 32 очка и 3 подбора. Итоговый счёт — 100:96 в пользу «Мэджик».
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке выиграл у «Вашингтон Уизардс». Самым результативным игроком матча стал Кавай Леонард («Клипперс»), который набрал 34 очка, собрал 6 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 150:125 в пользу «Клипперс».
- 2 декабря 2019
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- 1 декабря 2019
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- 30 ноября 2019
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