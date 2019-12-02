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Дончич повторил достижение Леброна в матче с «Лейкерс»

Дончич повторил достижение Леброна в матче с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение Леброна Джеймса. «Даллас» на выезде выиграл у «Лейкерс» со счётом 114:100, а Дончич сделал дабл-дабл: 27 очков, 9 подборов и 10 передач.

Теперь на счету Дончича 15 игр подряд, в которых он набирает не менее 20 очков, собирает не менее 5 подборов и отдаёт не менее 5 передач. Словенец сравнялся по этому показателю с Леброном, который в сезоне-2017/18 также выдал подобную серию из 15 матчей, сообщает журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере».

Лидерство по этому показателю с момента слияния АБА и НБА удерживает Майкл Джордан, чья серия в сезоне-1988/89 составила 18 матчей. Серия Расселла Уэстбрука в сезоне-2014/15 составила 17 матчей, а в сезоне-2017/18 — 16.

Международное чудо. Дончич берёт реванш у Леброна
«Даллас» остановил 10-матчевую победную серию «Лейкерс», а Лука Дончич снова был лучшим на паркете, переиграв самого Леброна Джеймса.
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