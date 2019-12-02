Дончич повторил достижение Леброна в матче с «Лейкерс»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» повторил достижение Леброна Джеймса. «Даллас» на выезде выиграл у «Лейкерс» со счётом 114:100, а Дончич сделал дабл-дабл: 27 очков, 9 подборов и 10 передач.
Теперь на счету Дончича 15 игр подряд, в которых он набирает не менее 20 очков, собирает не менее 5 подборов и отдаёт не менее 5 передач. Словенец сравнялся по этому показателю с Леброном, который в сезоне-2017/18 также выдал подобную серию из 15 матчей, сообщает журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере».
Лидерство по этому показателю с момента слияния АБА и НБА удерживает Майкл Джордан, чья серия в сезоне-1988/89 составила 18 матчей. Серия Расселла Уэстбрука в сезоне-2014/15 составила 17 матчей, а в сезоне-2017/18 — 16.
- 2 декабря 2019
-
10:37
-
10:29
-
09:30
-
09:02
-
04:37
-
03:33
-
02:28
-
02:18
-
00:52
- 1 декабря 2019
-
23:32
-
22:47
-
22:00
-
20:20
-
18:52
-
16:59
-
15:32
-
13:59
-
12:24
-
11:29
-
10:35
-
09:54
-
07:29
-
06:36
-
06:23
-
04:23
-
00:34
- 30 ноября 2019
-
20:37
-
19:38
-
18:56
-
15:57
-
15:44
-
14:55
-
13:54
-
12:59
-
11:16