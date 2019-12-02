«Торонто» побил рекорд сезона НБА в матче с «Ютой»

Клуб НБА «Торонто Рэпторс» на своей площадке победил «Юту Джаз» со счётом 130:110 в матче, состоявшемся вчера, 1 декабря. Особенно удачно «Торонто» провёл первую половину встречи. После двух четвертей отрыв «Рэпторс» от «Юты» составлял 40 очков — 77:37.
Выиграв первую половину матча с разницей в 40 очков, «Торонто» обновил личный рекорд, а также рекорд текущего сезона НБА для всех команд. Кроме того «Рэпторс» повторили восьмой результат в истории, сообщает ESPN.
Следующий матч «Торонто» сыграет дома завтра, 3 декабря, когда его соперником станет «Майами Хит». В сезоне-2019/20 на счету «Рэпторс» 15 побед в 19 матчах регулярного чемпионата.
«Торонто» — действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. В финальной серии сезона-2018/19 «Рэпторс» со счётом 4-2 обыграли «Голден Стэйт Уорриорз».
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