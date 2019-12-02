Дэвис заявил, что одна из целей «Лейкерс» — никогда не проигрывать дважды подряд

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на поражение в матче с «Даллас Маверикс». «Лейкерс» дома проиграли «Далласу» со счётом 100:114 и прервали десятиматчевую победную серию, а 26-летний Дэвис отметился дабл-даблом, набрав 27 очков, собрав 10 подборов и отдав две передачи.

«Одна из целей «Лейкерс» – не проигрывать два раза подряд. Никогда», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Завтра, 3 декабря, «Лейкерс» на выезде сыграют с «Денвер Наггетс».

В сезоне-2019/20 «Лейкерс» провели 20 матчей в рамках регулярного чемпионата НБА, одержав в них 17 побед и потерпев три поражения.

Дэвис, первый номер драфта НБА 2012 года, присоединился к «Лейкерс» в межсезонье-2019, после того как провёл семь сезонов в составе «Нью-Орлеан Хорнетс»/«Пеликанс».