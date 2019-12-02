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«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань», Хог оформил дабл-дабл

«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань», Хог оформил дабл-дабл
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Красноярский «Енисей» переиграл «Локомотив-Кубань» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Красноярцы с первой же четверти захватили инициативу в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты «Локомотива-Кубань».

После большого перерыва «Енисей» отыграл ещё четыре очка, и к заключительному игровому отрезку счёт был 76:65 в пользу красноярского клуба. В заключительной четверти «Локомотиву-Кубань» удалось отыграть часть отставания, но этого было недостаточно. Итоговый счёт встречи — 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дастин Хог, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё 27 очков записал на свой счёт Девион Берриэ. В составе «Локомотива-Кубань» 19 очков набрал Дмитрий Кулагин.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
98 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Енисей: Берри - 27, Хог - 27, Зубчич - 11, Ребич - 9, Захаров - 7, Льюис - 7, Попов - 5, Викторов - 3, Комиссаров - 2, Гудумак, Каныгин, Митусов
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 19, О'Брайант - 17, Апич - 15, Кузминскас - 14, Деккер - 13, Каммингс - 7, Калниетис - 5, Ильницкий - 1, Герасимов, Долинин, Ивлев, Мотовилов
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