«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань», Хог оформил дабл-дабл

Красноярский «Енисей» переиграл «Локомотив-Кубань» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Красноярцы с первой же четверти захватили инициативу в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в восемь очков. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты «Локомотива-Кубань».



После большого перерыва «Енисей» отыграл ещё четыре очка, и к заключительному игровому отрезку счёт был 76:65 в пользу красноярского клуба. В заключительной четверти «Локомотиву-Кубань» удалось отыграть часть отставания, но этого было недостаточно. Итоговый счёт встречи — 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дастин Хог, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё 27 очков записал на свой счёт Девион Берриэ. В составе «Локомотива-Кубань» 19 очков набрал Дмитрий Кулагин.