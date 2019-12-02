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Главный тренер «Енисея»: сделаем всё, чтобы выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Енисея»: сделаем всё, чтобы выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы играли хорошо. Можем и лучше, но сегодня была хорошая игра. Мы претендуем на то, чтобы выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ, и приложим для этого все усилия, выкладываясь на площадке матч за матчем», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26). Красноярцы впервые в истории Единой лиги обыграли «Локо» на домашней площадке. Эта победа позволила «Енисею» обогнать кубанцев в турнирной таблице. «Енисей» с пятью победами в семи матчах занимает третью строчку в турнирной таблице, «Локо» идёт на четвёртой строчке.

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