УНИКС первым смог победить ЦСКА три раза подряд в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС, одержав победу над ЦСКА со счётом 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22, в третий раз подряд переиграл «армейцев» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, учитывая прошлый сезон турнира.



Таким образом, казанцы стали первыми в истории Единой лиги ВТБ, кто сумел трижды подряд победить ЦСКА в регулярном первенстве. В прошлом сезоне команды встречались дважды — 11 февраля 2019 года и 1 апреля 2019 года. В первом матче УНИКС одержал победу со счётом 71:68, а во втором — со счётом 83:73.



Всего в истории противостояний ЦСКА и УНИКС провели 96 встреч, в которых «армейцы» записали на свой счёт 76 побед и 20 раз побеждали казанцы.

ЦСКА находится на третьей позиции в таблице регулярного чемпионата, УНИКС — на пятой.