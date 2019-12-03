Адетокунбо и Энтони — лучшие игроки минувшей недели в НБА
В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, сообщает официальная страница лиги в «Твиттере».
В Восточной конференции им стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. На минувшей неделе он принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 22,3 очка, собирая 11,3 подбора, совершая 4,0 передачи и выполняя 1,5 блокшота. Усилия баскетболиста помогли «Бокс» победить в четырёх матчах. Для Адетокунбо звание игрока недели стало вторым в нынешнем сезоне.
Что касается Западной конференции, то здесь лучшим признали Кармело Энтони. Мело принял участие в трёх матчах минувшей недели и помог «Портленд Трэйл Блэйзерс» победить во всех из них. Энтони набирал 22,3 очка, собирал 7,7 подбора и совершал 2,7 результативной передачи и в среднем за игру.
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