В НБА объявлены лучшие тренеры ноября

Ник Нёрс из «Торонто Рэпторс» и Фрэнк Вогель из «Лос-Анджелес Лейкерс» признаны лучшими тренерами ноября в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает журналист New York Times в «твиттере».

«Рэпторс» под руководством Нёрса провели 18 матчей в прошлом месяце, в 14 из которых одержали победу.

«Лейкерс» одержали 17 побед в 19 матчах.

Напомним, Фрэнк Вогель проводит лишь первый сезон на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», до этого он возглавлял «Индиану» (2010-2016) и «Орландо» (2016-2018). Его высшим достижением является выход в полуфинал плей-офф с «Индианой» в сезонах 2012/13 и 2013/14.

«Торонто Рэпторс» Ника Нёрса является действующим чемпионом НБА, завершив прошлый регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, в плей-офф подопечные Нёрса поочерёдно сломили сопротивление «Орландо Мэджик», «Филадельфии Сиксерс», «Милуоки Бакс» и, впервые в своей истории пробившись в финал, обыграли «Лейкерс».