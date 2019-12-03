В НБА объявлены лучшие тренеры ноября

Ник Нёрс из «Торонто Рэпторс» и Фрэнк Вогель из «Лос-Анджелес Лейкерс» признаны лучшими тренерами ноября в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает журналист New York Times в «твиттере».
«Рэпторс» под руководством Нёрса провели 18 матчей в прошлом месяце, в 14 из которых одержали победу.
«Лейкерс» одержали 17 побед в 19 матчах.
Напомним, Фрэнк Вогель проводит лишь первый сезон на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», до этого он возглавлял «Индиану» (2010-2016) и «Орландо» (2016-2018). Его высшим достижением является выход в полуфинал плей-офф с «Индианой» в сезонах 2012/13 и 2013/14.
«Торонто Рэпторс» Ника Нёрса является действующим чемпионом НБА, завершив прошлый регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, в плей-офф подопечные Нёрса поочерёдно сломили сопротивление «Орландо Мэджик», «Филадельфии Сиксерс», «Милуоки Бакс» и, впервые в своей истории пробившись в финал, обыграли «Лейкерс».
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