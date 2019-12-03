28 очков помогли «Чикаго» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:106.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Зак Лавин, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Уэнделл Картер.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Бадди Хилд, который набрал 26 очков.

Таким образом, «Сакраменто» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Чикаго» в свою очередь одержал первую победу после серии поражений из трёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Чикаго Буллз» встретится с «Мемфис Гриззлиз».