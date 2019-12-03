28 очков помогли «Чикаго» обыграть «Сакраменто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:106.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Зак Лавин, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Уэнделл Картер.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Бадди Хилд, который набрал 26 очков.
Таким образом, «Сакраменто» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Чикаго» в свою очередь одержал первую победу после серии поражений из трёх игр.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Чикаго Буллз» встретится с «Мемфис Гриззлиз».
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Холмс - 20, Бьелица - 18, Барнс - 16, Богданович - 11, Феррелл - 9, Ариза - 2, Дедмон - 2, Джозеф - 2, Багли III, Габриэль, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
Чикаго Буллз: Лавин - 28, Маркканен - 20, Саторански - 14, Уайт - 11, Картер - 10, Гэффорд - 7, Янг - 7, Валентайн - 6, Данн - 6, Арчидиаконоу - 4, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
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