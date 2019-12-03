Куртинайтис раскрыл план «Химок» на матч Евролиги с «Барселоной»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал, как собираются действовать его подопечные в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Матч подмосковного клуба с «Барселоной» состоится 6 декабря и начнётся в 20:00 мск.
По словам Куртинайтиса, в этой встрече в первую очередь следует уделить внимание действиям в защите.
«Не сомневаюсь, что «Барселона» сделает выводы из игры с ЦСКА. Когда в действиях команды порядок, она играет здорово.
А нам в первую очередь надо позаботиться об игре в защите. Хорошо сыграем в обороне — есть шансы на успех. Если же будем рассчитывать только на наше нападение — нам придётся нелегко», — приводит слова тренера «Матч ТВ».
В 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» дома проиграла ЦСКА со счётом 67:96.
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