Новицки назвал любимых игроков НБА

Знаменитый баскетболист Дирк Новицки, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2011 года в составе «Даллас Маверикс», рассказал, какие игроки нравятся ему больше всего. Немец выделил Коби Брайанта и Леброна Джеймса, бывшего и нынешнего игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно.
«Удивительно, как на протяжении такого долгого времени этому клубу удаётся сохранять такую баскетбольную культуру. Коби и Леброн всегда были моими любимыми игроками, на которых мне было приятно смотреть и с которыми мне было интересно соперничать. Они умеют готовиться к матчам и знают свой уровень мастерства. Они наверняка входят в число лучших игроков в истории», — приводит слова Новицки USA Today.
Брайант завоевал пять титулов в составе «Лейкерс», а Джеймс — три в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».
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