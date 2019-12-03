Новицки назвал любимых игроков НБА

Знаменитый баскетболист Дирк Новицки, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2011 года в составе «Даллас Маверикс», рассказал, какие игроки нравятся ему больше всего. Немец выделил Коби Брайанта и Леброна Джеймса, бывшего и нынешнего игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно.

«Удивительно, как на протяжении такого долгого времени этому клубу удаётся сохранять такую баскетбольную культуру. Коби и Леброн всегда были моими любимыми игроками, на которых мне было приятно смотреть и с которыми мне было интересно соперничать. Они умеют готовиться к матчам и знают свой уровень мастерства. Они наверняка входят в число лучших игроков в истории», — приводит слова Новицки USA Today.

Брайант завоевал пять титулов в составе «Лейкерс», а Джеймс — три в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».