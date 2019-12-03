«Зенит» на домашней арене уступил «Парме»
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал пермскую «Парму». Первая четверть поединка пошла практически в равной борьбе, 22:21 в пользу гостей. Уже во второй десятиминутке пермяки нарастили преимущество — 36:30.
После большого перерыва на паркете шла плотная борьба. В третьей десятиминутке хозяева немного сократили отставание — 52:56. Но в заключительном игровом отрезке уральцы снова прибавили и одержали неожиданную победу — 86:80.
Самым результативным в составе победителей стал Артём Забелин, набравший 19 очков, дебютант команды Евгений Валиев записал в актив 5 баллов. У «Зенита» коллекцию из 16 очков и 9 подборов собрал Тим Абромайтис.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
80 : 86
Парма
Пермский край, Россия
Зенит: Абромайтис - 16, Понитка - 15, Томас - 13, Альбиси - 7, Воронов - 7, Холлинс - 7, Понкрашов - 6, Хвостов - 5, Айон - 2, Пушков - 2, Балашов, Трушкин
Парма: Забелин - 19, Григорьев - 18, Жукаускас - 16, Уильямс - 9, Юшкевичюс - 8, Валиев - 5, Жмако - 5, Мейерис - 4, Буланов - 2, Бондаренко, Чернышев, Шейко
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