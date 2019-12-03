«Зенит» на домашней арене уступил «Парме»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал пермскую «Парму». Первая четверть поединка пошла практически в равной борьбе, 22:21 в пользу гостей. Уже во второй десятиминутке пермяки нарастили преимущество — 36:30.

После большого перерыва на паркете шла плотная борьба. В третьей десятиминутке хозяева немного сократили отставание — 52:56. Но в заключительном игровом отрезке уральцы снова прибавили и одержали неожиданную победу — 86:80.

Самым результативным в составе победителей стал Артём Забелин, набравший 19 очков, дебютант команды Евгений Валиев записал в актив 5 баллов. У «Зенита» коллекцию из 16 очков и 9 подборов собрал Тим Абромайтис.