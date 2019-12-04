Первый номер драфта НБА Уильямсон вернётся в строй позже, чем рассчитывали
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, получивший травму перед стартом сезона, вернётся на паркет позже, чем изначально планировалось, сообщает журналистка Кристен Ледлоу в своём «твиттере».
Напомним, 19-летний Уильямсон получил травму непосредственно перед началом регулярного чемпионата НБА и из-за этого не сыграл ещё ни одной игры в сезоне, хотя и прошёл предсезонную подготовку с командой.
Сообщается, что на этой неделе состояние здоровья баскетболиста улучшилось; вместе с тем в клубе, чтобы не рисковать, решили не торопить события, вследствие чего он сможет вернуться на паркет не через 6-8 недель после получения травмы, как планировалось, а позже.
Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет
«Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 миллионов и не уверены, что он выйдет на паркет.
Баркли: Уильямсону с его весом нельзя играть в НБА
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