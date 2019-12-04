Первый номер драфта НБА Уильямсон вернётся в строй позже, чем рассчитывали

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, получивший травму перед стартом сезона, вернётся на паркет позже, чем изначально планировалось, сообщает журналистка Кристен Ледлоу в своём «твиттере».

Напомним, 19-летний Уильямсон получил травму непосредственно перед началом регулярного чемпионата НБА и из-за этого не сыграл ещё ни одной игры в сезоне, хотя и прошёл предсезонную подготовку с командой.

Сообщается, что на этой неделе состояние здоровья баскетболиста улучшилось; вместе с тем в клубе, чтобы не рисковать, решили не торопить события, вследствие чего он сможет вернуться на паркет не через 6-8 недель после получения травмы, как планировалось, а позже.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 миллионов и не уверены, что он выйдет на паркет.