Капела из «Хьюстона» повторил достижение Мутомбо 20-летней давности

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела набрал 22 очка и собрал 21 подбор в выездном матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». Несмотря на это, «Хьюстон» в двух овертаймах уступил «Сан-Антонио» со счётом 133:135 2ОТ.

Харден не только набрал более 20 очков и сделал не менее 20 подборов, но и реализовал девять бросков с игры из девяти. Последним игроком, добившимся подобных показателей, был Дикембе Мутомбо, который в сезоне-1999/2000 в одном из матчей набрал 27 очков, собрал 29 подборов и реализовал 11 бросков с игры из 11, сообщает пресс-служба лиги.

Капела, 21-й номер драфта НБА 2014 года, проводит шестой сезон в составе «Рокетс».

В сезоне-2019/20 «Хьюстон» сыграл 20 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 13 побед и потерпев 7 поражений.