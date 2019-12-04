Хайнса номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА 33-летний Кайл Хайнс вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.
Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года. Впервые американец стал чемпионом Евролиги ещё в 2012 году, когда выступал за «Олимпиакос», в следующем сезоне повторил успех, а потом ещё дважды стал чемпионом, уже в составе «армейцев», в 2016 и 2019 годах. В 2016 и 2018 годах его признавали лучшим оборонительным игроком турнира.
Также на счету Хайнса шесть чемпионств в Единой лиге ВТБ.
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