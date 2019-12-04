Источник: «Хьюстон» потребовал переиграть матч с «Сан-Антонио»

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» надеются, что лига либо позволит переиграть последние 7 минут 50 секунд матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс», либо и вовсе присудит победу, сообщает ESPN.
Во встрече, состоявшейся вчера, 3 декабря, «Сан-Антонио» на своей площадке победил «Хьюстон» в двух овертаймах со счётом 135:133 2ОТ.
В «Хьюстоне» указали, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом. Если бы судьи засчитали 2 очка, отрыв «Хьюстона» в счёте вырос бы до 15 очков за 7 минут 50 секунд до окончания основного времени матча.
Несмотря на поражение «Хьюстона», Харден установил сразу два достижения, а его напарник Клинт Капела — одно.
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