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Вышел 11-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»

Вышел 11-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей 11-й выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Программа посвящена нескольким темам: «Матч недели: УНИКС против ЦСКА», «История Йонаса Йеребко. 10 сезонов в НБА и дебют за «Химки», «Рубрика «Я или Он» с игроками «Нижнего Новгорода», «Спорт и мода. Необычная фотосессия баскетболистов ЦСКА» и «Самые яркие моменты недели в Единой лиге ВТБ».

С записью 11-го выпуска седьмого сезона программы «Вид сверху» можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

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