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В «Зените» воздержались от комментариев по вопросу поиска нового тренера

В «Зените» воздержались от комментариев по вопросу поиска нового тренера
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба баскетбольного «Зенита» заявила, что не готова давать официальный комментарий по поводу возможной смены главного тренера санкт-петербургского клуба.

Ранее в прессе появилось сообщение, что «Зенит» в ближайшее время расторгнет контракт с главным тренером Жоаном Плазой и клуб ведёт поиски нового главного тренера.

Предполагается, что среди рассматриваемых «Зенитом» кандидатур находится итальянский специалист Симоне Пьяниджани, который во вторник посетил матч Единой лиги ВТБ «Зенита» с «Пармой».

В настоящий момент «Зенит» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Евролиги, из 11 матчей выиграв только два. В Единой лиге ВТБ санкт-петербургский клуб после девяти матчей занимает седьмое место.

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