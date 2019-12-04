В «Зените» воздержались от комментариев по вопросу поиска нового тренера

Пресс-служба баскетбольного «Зенита» заявила, что не готова давать официальный комментарий по поводу возможной смены главного тренера санкт-петербургского клуба.



Ранее в прессе появилось сообщение, что «Зенит» в ближайшее время расторгнет контракт с главным тренером Жоаном Плазой и клуб ведёт поиски нового главного тренера.



Предполагается, что среди рассматриваемых «Зенитом» кандидатур находится итальянский специалист Симоне Пьяниджани, который во вторник посетил матч Единой лиги ВТБ «Зенита» с «Пармой».



В настоящий момент «Зенит» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Евролиги, из 11 матчей выиграв только два. В Единой лиге ВТБ санкт-петербургский клуб после девяти матчей занимает седьмое место.