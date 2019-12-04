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Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» обыграть ВЭФ в Лиге чемпионов ФИБА

Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» обыграть ВЭФ в Лиге чемпионов ФИБА
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл ВЭФ в матче Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы уверенно начали матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался ВЭФ, сокративший отставание до четырёх очков.

В третьей десятиминутке ВЭФу удалось серьёзно прибавить в атакующих действиях и вырваться вперёд — к заключительному игровому отрезку рижане вели в счёте — 69:61. Однако заключительная четверть полностью осталась за хозяевами — нижегородцы набрали в ней 19 очков, в то время, как соперники — лишь 9. Итоговый счёт встречи — 80:78 (21:16, 20:21, 20:32, 19:9).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. составе гостей отличился Лестер Медфорд, набравший 21 очко.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 7-й тур
04 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
80 : 78
ВЭФ
Рига, Латвия
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Браун, Винник, Ганькевич, Жбанов, Комолов, Сорокин, Стребков, Уиллис, Чадов
ВЭФ: Блумс, Ильин, Краина, Куруцс, Мадсен, Медисс, Медфорд, Стумбрис, Тэймс, Фрейманис
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