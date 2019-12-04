Дабл-дабл Уиллиса помог «Нижнему Новгороду» обыграть ВЭФ в Лиге чемпионов ФИБА

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл ВЭФ в матче Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы уверенно начали матч, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в пять очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался ВЭФ, сокративший отставание до четырёх очков.
В третьей десятиминутке ВЭФу удалось серьёзно прибавить в атакующих действиях и вырваться вперёд — к заключительному игровому отрезку рижане вели в счёте — 69:61. Однако заключительная четверть полностью осталась за хозяевами — нижегородцы набрали в ней 19 очков, в то время, как соперники — лишь 9. Итоговый счёт встречи — 80:78 (21:16, 20:21, 20:32, 19:9).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даррал Уиллис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. составе гостей отличился Лестер Медфорд, набравший 21 очко.
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