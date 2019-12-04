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Итудис: ЦСКА пытается найти себя

Итудис: ЦСКА пытается найти себя
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подtлился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Жальгирисом».

«Нам противостоит команда, которая всегда сражается, играет на грани фола, с большим энтузиазмом. «Жальгирис» на данный момент показывает, что может играть на хорошем уровне, хоть это пока и не подтверждается результатами. Каунасцы победили «Реал» и «Фенер», но проиграли командам, которые испытывают трудности. Недавно они приобрели Риверса, опытного снайпера. Это говорит об амбициях, о том, что они хотят стать лучше. Нужно проявить осторожность.

Предыдущая встреча в Евролиге с «Барселоной» была хорошей. Мы не живем иллюзиями, разница в счете не отражала реального класса команд. Но мы были в хорошем ритме, выполняли наши задумки в нападении и защите. При этом у нас были провалы в игре с УНИКСом, так что мы, в некотором смысле, пытаемся найти себя. Знаем, что предстоит сложная игра, надеемся, что нас поддержат болельщики, и мы сделаем все для победы», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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