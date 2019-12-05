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Хайнс: с «Жальгирисом» всегда получается напряженное сражение с обилием контакта

Хайнс: с «Жальгирисом» всегда получается напряженное сражение с обилием контакта
Баскетбол / Евролига 0

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Жальгирисом».

«Важный матч для нас. Каждый раз, когда мы встречаемся с «Жальгирисом» – и дело здесь, думаю, в истории сражения команд – получается напряженное сражение с обилием контакта. Знаем, что они будут очень стараться, особенно после поражения от берлинцев на прошлой неделе.

Нам нужно защитить свою площадку, мы здесь довольно долго не играли, так что у нас есть возможность двигаться дальше. Знаем, что придется нелегко, но если мы будем действовать вместе, у нас хорошие шансы на успех», — приводит слова Кайла Хайнса официальный сайт ЦСКА.

Встреча состоится 5 декабря, начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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