35 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 127:103.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В составе проигравший команды по дабл-даблу оформили Андре Драммонд (23 очка и 14 подборов) и Блэйк Гриффин (16 очков и 10 подборов).

Таким образом, «Милуоки» одержал 13-ю победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из двух побед кряду.

В других матчах «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 106:91. «Орландо Мэджик» в свою очередь также на домашнем стадионе оказался сильнее «Финикс Санз» — 128:114.