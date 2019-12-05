35 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромить «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 127:103.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В составе проигравший команды по дабл-даблу оформили Андре Драммонд (23 очка и 14 подборов) и Блэйк Гриффин (16 очков и 10 подборов).
Таким образом, «Милуоки» одержал 13-ю победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел первое поражение после серии из двух побед кряду.
В других матчах «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 106:91. «Орландо Мэджик» в свою очередь также на домашнем стадионе оказался сильнее «Финикс Санз» — 128:114.
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Драммонд - 23, Галлоуэй - 20, Гриффин - 16, Роуз - 14, Вуд - 7, Снелл - 7, Михайлюк - 6, Мейкер - 5, Моррис - 5, Боун, Браун, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Томас, Фрейзер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 17, Бледсо - 13, Ильясова - 10, Лопес - 10, Корвер - 9, Мэттьюз - 8, Дивинченцо - 6, Уилсон - 6, Коннотон - 5, Лопес - 5, Хилл - 3, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Рейнольдс
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 91
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 33, Розир - 25, Бриджес - 10, Вашингтон - 9, Зеллер - 8, Монк - 8, Бэйкон - 4, Уильямс - 4, Батюм - 3, Бийомбо - 2, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 18, Пэскелл - 16, Бёркс - 15, Коли-Стайн - 8, Робинсон - 8, Боумен - 7, Луни - 7, Грин - 5, Спеллмен - 5, Крисс - 2, Карри, Ли, Пул, Томпсон, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
128 : 114
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Гордон - 32, Росс - 22, Фурнье - 21, Фульц - 13, Огастин - 11, Бамба - 10, Айзек - 7, Берч - 7, Ивунду - 4, Магетти - 1, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
Финикс Санз: Камински - 23, Букер - 17, Диалло - 16, Бриджес - 15, Джонсон - 12, Шарич - 10, Убре - 8, Jerome - 5, Окобо - 4, Рубио - 4, Бэйнс, Джонсон, Картер, Харпер, Эйтон
- 5 декабря 2019
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