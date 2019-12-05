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Результаты матчей НБА за 4 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 4 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

4 декабря состоялось 10 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Детройт Пистонс». Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который набрал 35 очков и собрал 9 подборов. Окончательный счёт — 127:103 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» дома победил «Миннесоту Тимбервулвз». Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 22 очка, сделал 7 подборов и отдал 6 передач. Итоговый счёт — 121:114 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Юты Джаз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 1 передача. Его партнёр Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 20 очков, 4 подбора и 12 передач. Окончательный счёт — 121:96 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
128 : 114
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Гордон - 32, Росс - 22, Фурнье - 21, Фульц - 13, Огастин - 11, Бамба - 10, Айзек - 7, Берч - 7, Ивунду - 4, Магетти - 1, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
Финикс Санз: Камински - 23, Букер - 17, Диалло - 16, Бриджес - 15, Джонсон - 12, Шарич - 10, Убре - 8, Jerome - 5, Окобо - 4, Рубио - 4, Бэйнс, Джонсон, Картер, Харпер, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Драммонд - 23, Галлоуэй - 20, Гриффин - 16, Роуз - 14, Вуд - 7, Снелл - 7, Михайлюк - 6, Мейкер - 5, Моррис - 5, Боун, Браун, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Томас, Фрейзер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 17, Бледсо - 13, Ильясова - 10, Лопес - 10, Корвер - 9, Мэттьюз - 8, Дивинченцо - 6, Уилсон - 6, Коннотон - 5, Лопес - 5, Хилл - 3, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Рейнольдс
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 91
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 33, Розир - 25, Бриджес - 10, Вашингтон - 9, Зеллер - 8, Монк - 8, Бэйкон - 4, Уильямс - 4, Батюм - 3, Бийомбо - 2, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 18, Пэскелл - 16, Бёркс - 15, Коли-Стайн - 8, Робинсон - 8, Боумен - 7, Луни - 7, Грин - 5, Спеллмен - 5, Крисс - 2, Карри, Ли, Пул, Томпсон, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 93
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 31, Уокер - 28, Тейтум - 19, Тайс - 8, Уонамэйкер - 7, Оджелей - 5, Эдвардс - 5, Уильямс - 3, Кантер - 2, Пуарье - 2, Уильямс - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Смарт, Фалль, Хэйворд
Майами Хит: Батлер - 37, Олиник - 12, Робинсон - 10, Уинслоу - 10, Адебайо - 8, Нанн - 8, Хироу - 5, Леонард - 3, Горан Драгич, Джонс, Джонсон, Макон, Окпала, Сильва, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
118 : 130
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 39, Реддиш - 25, Джонс - 20, Лень - 18, Паркер - 10, Бембри - 2, Картер - 2, Тёрнер - 2, Браун, Гудвин, Коллинс, Краббе, Парсонс, Уоллес, Фернанду, Хаертер, Хантер
Бруклин Нетс: Темпл - 27, Динуайдди - 24, Принс - 23, Аллен - 20, Харрис - 13, Пинсон - 7, Муса - 5, Нваба - 5, Джордан - 4, Шамперт - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Чендлер, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
100 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Адамс - 20, Галлинари - 18, Шрёдер - 18, Жильжо-Александер - 16, Ноэль - 8, Фергюсон - 8, Надер - 7, Пол - 4, Базли - 1, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон, Холл
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 24, Сабонис - 17, Макдермотт - 14, Лэмб - 13, Тёрнер - 12, Холидэй - 12, Брогдон - 11, Макконнел - 4, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидей
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Картер - 16, Маркканен - 15, Саторански - 13, Данн - 10, Янг - 9, Валентайн - 8, Гэффорд - 4, Арчидиаконоу - 3, Уайт - 3, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 32, Джексон - 15, Краудер - 15, Аллен - 12, Мелтон - 8, Джонс - 6, Брукс - 5, Гудурич - 2, Кабокло - 2, Хилл - 2, Андерсон, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кларк, Кончар, Морант
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Пауэлл - 24, Дончич - 22, Порзингис - 19, Брансон - 16, Клебер - 12, Карри - 8, Хардуэй-младший - 7, Джексон - 5, Райт - 4, Финни-Смит - 4, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Уиггинс - 26, Ковингтон - 22, Калвер - 11, Бэйтс-Диоп - 8, Грэм - 7, Окоги - 7, Тиг - 3, Белл - 2, Напьер - 2, Вонле, Дьенг, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
96 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 29, Богданович - 23, Гобер - 13, Грин - 8, Дэвис - 7, Ньянг - 6, Инглс - 4, Мудиэй - 2, О'Нил - 2, Экзам - 2, Morgan, Брэдли, Брэнтли, Конли, Они, Уильямс-Госс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Рондо - 14, Кузма - 13, Макги - 8, Ховард - 7, Грин - 6, Карузо - 5, Дадли - 3, Дэниэлс - 3, Кук - 2, Адетокунбо, Брэдли, Казинс, Норвелл
НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
127 : 116
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 33, Лиллард - 24, Уайтсайд - 22, Энтони - 20, Бэйзмор - 15, Худ - 6, Литтл - 4, Саймонс - 3, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл., Хезонья
Сакраменто Кингз: Холмс - 28, Хилд - 23, Бьелица - 17, Феррелл - 13, Ариза - 11, Джозеф - 11, Барнс - 8, Дедмон - 5, Багли III, Богданович, Габриэль, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
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