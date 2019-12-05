Результаты матчей НБА за 4 декабря 2019 года

4 декабря состоялось 10 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Детройт Пистонс». Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который набрал 35 очков и собрал 9 подборов. Окончательный счёт — 127:103 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» дома победил «Миннесоту Тимбервулвз». Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 22 очка, сделал 7 подборов и отдал 6 передач. Итоговый счёт — 121:114 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Юты Джаз». Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 1 передача. Его партнёр Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 20 очков, 4 подбора и 12 передач. Окончательный счёт — 121:96 в пользу «Лейкерс».