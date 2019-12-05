Быков подсказал «Химкам», как играть с «Барселоной» в Евролиге

Бывший баскетболист, а ныне тренер сборной России Сергей Быков дал совет «Химкам» в преддверии домашнего матча Евролиги с «Барселоной». Матч «Химки» — «Барселона» состоится завтра, 6 декабря, и начнётся в 20:00 мск.

По словам Быкова, подмосковному клубу следует обратить внимание на действия ЦСКА, который ранее в гостях разгромил «Барселону» со счётом 96:67.

«Победа ЦСКА в Барселоне — подсказка для подмосковного клуба, как разобрать действия Миротича и его партнёров. Поможет и капитан Сергей Моня, который работал с Пешичем в «Динамо».

Понятно, что у «Барсы» мощный состав и они фавориты сезона, но «Химки» способны выиграть у себя дома. В этом году чувствуется, что у команды появился менталитет победителей. Тут сказался и опыт выступления в Евролиге, и классная селекция.

В прошлые годы жёлто-синие тоже обладали хорошим составом, но им всегда чего-то не хватало, было ощущение, что рано или поздно в игре произойдёт разлад. Сейчас ситуация иная, и, думаю, разговоры о возможном выходе «Химок» в «Финал четырёх» вполне обоснованны», — приводят слова Быкова «Известия».