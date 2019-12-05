Быков подсказал «Химкам», как играть с «Барселоной» в Евролиге

Бывший баскетболист, а ныне тренер сборной России Сергей Быков дал совет «Химкам» в преддверии домашнего матча Евролиги с «Барселоной». Матч «Химки» — «Барселона» состоится завтра, 6 декабря, и начнётся в 20:00 мск.
По словам Быкова, подмосковному клубу следует обратить внимание на действия ЦСКА, который ранее в гостях разгромил «Барселону» со счётом 96:67.
«Победа ЦСКА в Барселоне — подсказка для подмосковного клуба, как разобрать действия Миротича и его партнёров. Поможет и капитан Сергей Моня, который работал с Пешичем в «Динамо».
Понятно, что у «Барсы» мощный состав и они фавориты сезона, но «Химки» способны выиграть у себя дома. В этом году чувствуется, что у команды появился менталитет победителей. Тут сказался и опыт выступления в Евролиге, и классная селекция.
В прошлые годы жёлто-синие тоже обладали хорошим составом, но им всегда чего-то не хватало, было ощущение, что рано или поздно в игре произойдёт разлад. Сейчас ситуация иная, и, думаю, разговоры о возможном выходе «Химок» в «Финал четырёх» вполне обоснованны», — приводят слова Быкова «Известия».
- 5 декабря 2019
-
12:11
-
11:00
-
10:38
-
09:00
-
08:36
-
07:33
-
06:21
-
06:03
-
05:39
-
00:45
- 4 декабря 2019
-
22:40
-
20:53
-
20:05
-
19:53
-
18:43
-
17:38
-
15:36
-
13:57
-
13:33
-
13:24
-
12:33
-
11:15
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
07:55
-
07:48
-
06:45
-
06:39
-
01:23
-
00:45