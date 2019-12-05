Янгу из «Атланты» надоело, что его сравнивают с Дончичем
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг рассказал, что ему надоели постоянные сравнения с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.
«Лично мне это надоело. Я просто люблю играть в баскетбол. Знаю, что Лука тоже это любит.
Мне надоели эти постоянные вопросы. Они меня раздражают. Но я понимаю, что от этого никуда не денешься.
Я не просил об этом, но так происходит. Мы с ним два разных игрока. Он играет хорошо, я играю хорошо. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Янга ESPN.
21-летний Янг, как и Дончич, который на год младше, проводит второй сезон в НБА. Американского баскетболиста выбрали на драфте 2018 года под пятым номером, а словенца — под третьим.
Новицки признал, что ошибался в оценке потенциала Дончича
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