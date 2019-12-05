Быков признался, что ему приятно наблюдать за трансформацией Шведа

Бывший баскетболист, а ныне тренер сборной России Сергей Быков в преддверии матча «Химки» — «Барселона» в Евролиге рассказал об изменениях, которые ему удалось подметить в игре лидера подмосковного клуба Алексея Шведа.

«В этом сезоне Швед стал больше играть на команду и действует очень сбалансированно. Чувствует, когда можно завершить самому, а когда отдать передачу партнёру.

До этого, когда у Алексея не было очков в определённый промежуток времени, он гнался за ними, совершал неподготовленные броски. Приятно наблюдать за такой трансформацией», — приводят слова Быкова «Известия».

Матч «Химки» — «Барселона» состоится завтра, 6 декабря, и начнётся в 20:00 мск. На счету подмосковного клуба шесть побед в 11 матчах регулярного сезона Евролиги.

