Быков признался, что ему приятно наблюдать за трансформацией Шведа
Бывший баскетболист, а ныне тренер сборной России Сергей Быков в преддверии матча «Химки» — «Барселона» в Евролиге рассказал об изменениях, которые ему удалось подметить в игре лидера подмосковного клуба Алексея Шведа.
«В этом сезоне Швед стал больше играть на команду и действует очень сбалансированно. Чувствует, когда можно завершить самому, а когда отдать передачу партнёру.
До этого, когда у Алексея не было очков в определённый промежуток времени, он гнался за ними, совершал неподготовленные броски. Приятно наблюдать за такой трансформацией», — приводят слова Быкова «Известия».
Матч «Химки» — «Барселона» состоится завтра, 6 декабря, и начнётся в 20:00 мск. На счету подмосковного клуба шесть побед в 11 матчах регулярного сезона Евролиги.
Перезагрузка Шведа. Поможет ли звезда «Химок» команде победить «Барселону»?
«Барселона» разгромно проиграла ЦСКА и жаждет реабилитации. Следующий соперник – «Химки», уступавшие в последних трёх матчах.
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