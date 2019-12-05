В «Хьюстоне» собрались опротестовать результат матча с «Сан-Антонио»

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» решили опротестовать результат матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает ESPN.
Напомним, во встрече, состоявшейся позавчера, 3 декабря, «Сан-Антонио» на своей площадке победил «Хьюстон» в двух овертаймах со счётом 135:133 2ОТ. В «Рокетс» указали, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом. Если бы судьи засчитали 2 очка, отрыв «Хьюстона» в счёте вырос бы до 15 очков за 7 минут 50 секунд до окончания основного времени матча.
Изначально в «Хьюстоне» рассчитывали, что лига предпримет меры без инициативы со стороны клуба, но теперь решили перейти к активным действиям и готовят официальный протест.
- 5 декабря 2019
-
15:22
-
14:18
-
13:47
-
12:11
-
11:00
-
10:38
-
09:00
-
08:36
-
07:33
-
06:21
-
06:03
-
05:39
-
00:45
- 4 декабря 2019
-
22:40
-
20:53
-
20:05
-
19:53
-
18:43
-
17:38
-
15:36
-
13:57
-
13:33
-
13:24
-
12:33
-
11:15
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
07:55
-
07:48
-
06:45