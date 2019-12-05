Плаза: не нужно сейчас смотреть на статистику, необходимо просто победить

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с АСВЕЛом.



«Нам не нужно сейчас смотреть на статистику, необходимо просто победить. Потому что во многих матчах в этом сезоне мы этого заслуживали. Если мы не будем терять концентрацию, то мы полностью конкурентоспособная команда в матчах с любым соперником. АСВЕЛ — физически сильная команда, там играют очень атлетичные игроки. И в то же время это быстрая команда, многие баскетболисты прямо сейчас переживают отличный этап в своих карьерах.

Но больше, чем фокусироваться на сопернике, нам нужно обратить внимание на самих себя, сыграть командно от стартового свистка до финального. Игроки, штаб, руководство и болельщики заслуживают того, чтобы наконец увидеть первую домашнюю победу в Евролиге», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.