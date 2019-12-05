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Каммингс: игры Евролиги, Еврокубка и Лиги ВТБ напряжённей, чем сезон НБА

Каммингс: игры Евролиги, Еврокубка и Лиги ВТБ напряжённей, чем сезон НБА
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс выразил мнение, что игры в европейском баскетболе проходят интереснее, чем в НБА.

«Игры Евролиги, Еврокубка и даже Лиги ВТБ намного напряжённей, чем регулярный сезон НБА. Здесь совсем другой уровень концентрации, тренерская работа намного важней. В Европе даже забивать сложнее, что связано, ко всему прочему, с особенностями в правилах. К примеру, в НБА действует правило 3-х секунд не только в атаке, а и в защите. Поэтому, когда ты идёшь в проход под кольцо, то там логично возникают свободные зоны. Не будем забывать о том, что высокая результативность делает матчи зрелищными. Никому не интересно ходить на матчи регулярки, которые будут заканчиваться со счётом 75:70», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.

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