Каммингс: игры Евролиги, Еврокубка и Лиги ВТБ напряжённей, чем сезон НБА

Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс выразил мнение, что игры в европейском баскетболе проходят интереснее, чем в НБА.



«Игры Евролиги, Еврокубка и даже Лиги ВТБ намного напряжённей, чем регулярный сезон НБА. Здесь совсем другой уровень концентрации, тренерская работа намного важней. В Европе даже забивать сложнее, что связано, ко всему прочему, с особенностями в правилах. К примеру, в НБА действует правило 3-х секунд не только в атаке, а и в защите. Поэтому, когда ты идёшь в проход под кольцо, то там логично возникают свободные зоны. Не будем забывать о том, что высокая результативность делает матчи зрелищными. Никому не интересно ходить на матчи регулярки, которые будут заканчиваться со счётом 75:70», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.