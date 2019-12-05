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Каммингс: я большой поклонник шоу на Netflix

Каммингс: я большой поклонник шоу на Netflix
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс рассказал, как он проводит свободное время между тренировками.

«Перед тренировками я предпочитаю расслабляться. Могу поиграть в видеоигры, посмотреть телевизор, ничего особенного и выдающегося. А вообще, я большой фанат шоу на Netflix. Пересмотрел всё что можно и с большим увлечением слежу за новинками, которые стараюсь не пропускать. По музыке отдаю предпочтение рэпу, более лёгкому и мелодичному. Погода в Краснодаре для меня вполне комфортная, хоть я из Флориды, где намного теплее зимой. Но для меня имеет большее значение не отметка на термометре, а сам город, в котором я играю. И с этой стороны меня здесь всё более чем устраивает», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.

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