Каммингс: я большой поклонник шоу на Netflix

Защитник «Локомотива-Кубань» Уилл Каммингс рассказал, как он проводит свободное время между тренировками.



«Перед тренировками я предпочитаю расслабляться. Могу поиграть в видеоигры, посмотреть телевизор, ничего особенного и выдающегося. А вообще, я большой фанат шоу на Netflix. Пересмотрел всё что можно и с большим увлечением слежу за новинками, которые стараюсь не пропускать. По музыке отдаю предпочтение рэпу, более лёгкому и мелодичному. Погода в Краснодаре для меня вполне комфортная, хоть я из Флориды, где намного теплее зимой. Но для меня имеет большее значение не отметка на термометре, а сам город, в котором я играю. И с этой стороны меня здесь всё более чем устраивает», — приводит слова Уилла Каммингса официальный сайт краснодарской команды.