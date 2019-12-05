В «Химках» признали, что команда зависит от Шведа

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча Евролиги, в котором его команда примет «Барселону». Специалист дал понять, что в этом противостоянии в первую очередь будет рассчитывать на лидера коллектива Алексея Шведа, признав, что результаты «Химок» во многом зависят от него.

«По составу и бюджету «Барселона» – самая сильная команда Европы, и все считают их фаворитами не отдельного матча, а всей Евролиги, однако мы так не думаем. Нужно играть каждый матч и готовиться. У них тоже бывают не только хорошие, но и плохие игры. У них очень высокий и неудобный для нас состав, где есть и Миротич, и Томич, и Дэвис, который в прошлом сезоне был лидером «Жальгириса» и неоднократно становился MVP туров в Евролиге.

Одним словом, нас ждёт очень серьёзный соперник, однако мы играем дома, где у нас мощная энергия. Мы достаточно сильны, чтобы сражаться с «Барселоной» и побеждать. У нас всё нормально, в строй вернулся Алексей Швед, от которого мы зависим. Он создаёт очень хорошие ситуации и для бросающих игроков, и для себя. Есть микротравмы, но постараемся решить эти проблемы к пятнице. Готовимся к борьбе, игра будет сложная, как уже не раз в этом сезоне", — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».