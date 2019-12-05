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Баззер-битер М. Джеймса помог ЦСКА победить «Жальгирис»

Баззер-битер М. Джеймса помог ЦСКА победить «Жальгирис»
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Жальгирис». Уже в первой четверти гости обозначили претензии на успех, выиграв её со счётом 17:9. Во второй десятиминутке ЦСКА не только отыгрался, но и вышел вперёд — 32:31. Во второй половине матча на паркете шла упорная борьба, ни одна из команд не могла уйти в серьёзный отрыв.

В итоге после 40 минут матча на табло был счёт 69:69. В дополнительной пятиминутке лидерство переходило от одной команды к другой. За несколько секунд до конца овертайма счёт был 82:82. Но трёхочковый бросок с сиреной в исполнении Майка Джеймса принёс «армейцам» победу — 85:82.

Самым результативным в составе победителей стал Янис Стрелниекс, набравший 20 очков. У «Жальгириса» 19 баллов в активе Томаса Уокапа.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
85 : 82
ОТ
Жальгирис
Каунас, Литва
ЦСКА: Джеймс - 19, Стрелниекс - 18, Бейкер - 13, Боломбой - 12, Хаккетт - 11, Хайнс - 6, Курбанов - 3, Воронцевич - 2, Хиллиард - 1, Антонов, Куфос, Фойгтман
Жальгирис: Уолкап - 19, Лекавичюс - 15, Ландейл - 12, Ледей - 11, Гебен - 8, Милакнис - 8, Хайес - 5, Риверс - 2, Улановас - 2, Йокубайтис, Лукошюнас, Янкунас
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