Баззер-битер М. Джеймса помог ЦСКА победить «Жальгирис»

В Москве завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Жальгирис». Уже в первой четверти гости обозначили претензии на успех, выиграв её со счётом 17:9. Во второй десятиминутке ЦСКА не только отыгрался, но и вышел вперёд — 32:31. Во второй половине матча на паркете шла упорная борьба, ни одна из команд не могла уйти в серьёзный отрыв.
В итоге после 40 минут матча на табло был счёт 69:69. В дополнительной пятиминутке лидерство переходило от одной команды к другой. За несколько секунд до конца овертайма счёт был 82:82. Но трёхочковый бросок с сиреной в исполнении Майка Джеймса принёс «армейцам» победу — 85:82.
Самым результативным в составе победителей стал Янис Стрелниекс, набравший 20 очков. У «Жальгириса» 19 баллов в активе Томаса Уокапа.
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