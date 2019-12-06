Влашич в VIP, чирлидинг с бубнами и Конь с чужим фанатом. Яркие фото победы ЦСКА

5 декабря в Москве на площадке арены «Мегаспорт» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 85:82.

Уже в первой четверти гости обозначили претензии на успех, выиграв её со счётом 17:9. Однако во второй десятиминутке ЦСКА не только отыгрался, но и вышел вперёд — 32:31. Во второй половине матча на паркете шла упорная борьба, ни одна из команд не могла уйти в серьёзный отрыв.

В итоге после 40 минут матча на табло был счёт 69:69. В дополнительной пятиминутке лидерство переходило от одной команды к другой. За несколько секунд до конца овертайма счёт был 82:82. Трёхочковый бросок с сиреной в исполнении Майка Джеймса принёс «армейцам» победу.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Жальгирис» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.