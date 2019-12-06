Результаты матчей НБА за 5 декабря 2019 года

5 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Вашингтон Уизардс» дома победил «Филадельфию Сиксерс», несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, на счету которого 26 очков, 21 подбор и 1 передача. Итоговый счёт — 119:113 в пользу «Вашингтона».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Торонто Рэпторс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал трипл-дабл, набрав 19 очков, собрав 13 подборов и отдав 11 передач. Его партнёр Джеймс Харден набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 119:109 в пользу «Рокетс».

«Финикс Санз» на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер («Финикс»), на счету которого 44 очка, 8 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 139:132 ОТ в пользу «Санз».