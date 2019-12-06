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Результаты матчей НБА за 5 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 5 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

5 декабря состоялось четыре матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Вашингтон Уизардс» дома победил «Филадельфию Сиксерс», несмотря на дабл-дабл Джоэла Эмбиида, на счету которого 26 очков, 21 подбор и 1 передача. Итоговый счёт — 119:113 в пользу «Вашингтона».

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Торонто Рэпторс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал трипл-дабл, набрав 19 очков, собрав 13 подборов и отдав 11 передач. Его партнёр Джеймс Харден набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 119:109 в пользу «Рокетс».

«Финикс Санз» на выезде выиграл у «Нью-Орлеан Пеликанс» в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер («Финикс»), на счету которого 44 очка, 8 подборов и 9 передач. Итоговый счёт — 139:132 ОТ в пользу «Санз».

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 27, Бил - 26, Дав. Бертанс - 25, Смит - 19, Браун - 8, Маинми - 7, Вагнер - 5, Бонга - 2, Брайант, Кьоцца, Майлз, Макрай, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Томас, Уолл
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 33, Эмбиид - 26, Симмонс - 17, Нето - 11, Хорфорд - 11, Коркмаз - 8, Тибулл - 5, Эннис - 2, Pelle, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Ричардсон, Скотт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Ванвлит - 20, Лоури - 19, Пауэлл - 14, Ибака - 10, Ануноби - 9, Дэвис - 6, Марк Газоль - 5, Холлис-Джефферсон - 2, Ponds, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
Хьюстон Рокетс: Маклемор - 28, Харден - 23, Уэстбрук - 19, Такер - 18, Хаус - 16, Риверс - 9, Капела - 6, Гордон, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 129
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 17, Моррис - 10, Портис - 10, Барретт - 9, Нтиликина - 9, Нокс - 8, Рэндл - 6, Трир - 6, Гибсон - 4, Пэйтон - 4, Смит - 4, Дотсон - 3, Эллингтон - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб
Денвер Наггетс: Бартон - 17, Грант - 16, Моррис - 15, Бисли - 14, Маррей - 14, Эрнангомес - 12, Пламли - 11, Миллсэп - 10, Харрис - 8, Йокич - 6, Портер - 6, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 139
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 26, Холидей - 23, Ингрэм - 21, Болл - 20, Хэйс - 17, Харт - 9, Александер-Уолкер - 7, Уильямс - 6, Мелли - 3, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Окафор, Фэйворс, Читэм
Финикс Санз: Букер - 44, Камински - 20, Джонсон - 18, Убре - 14, Рубио - 13, Бриджес - 11, Шарич - 9, Диалло - 8, Jerome - 2, Бэйнс, Джонсон, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
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