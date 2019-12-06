Бывший тренер «Санз» отказался ответить, почему клуб не выбрал Дончича на драфте

Игор Кокошков, бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз», не стал отвечать на вопрос, почему клуб, имевший право первого выбора на драфте НБА 2018 года, отказался от Луки Дончича, ныне лидера «Даллас Маверикс», а выбрал вместо него представителя Багамских островов центрового Деандре Эйтона.

«Не могу ответить на этот вопрос. Не позволяет профессиональный кодекс. Но, раз уж вы спрашиваете, скажу лишь, что сплю спокойно. Лука – потрясающий игрок», — приводит слова Кокошкова Index.

20-летний Дончич проводит второй сезон в составе «Далласа». До этого на протяжении нескольких лет словенский баскетболист играл за «Реал» (Мадрид), в составе которого стал чемпионом Евролиги 2018 году, был признан самым ценным игроком турнира и самым ценным игроком «Финала четырёх».

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