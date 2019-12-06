«Плевать на промахи». М. Джеймс признал, что ужасно провёл матч, кроме овертайма

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс, чей бросок в овертайме матча Евролиги с «Жальгирисом» стал победным, прокомментировал свою игру во встрече «армейцев» с литовским клубом. ЦСКА дома победил «Жальгирис» в овертайме со счётом 85:82.

«Сложный матч, «Жальгирис» здорово бился, к тому же я был просто ужасен примерно четыре четверти, так что у нас действительно были проблемы. У «Жальгириса» сильная команда, они хорошо обучены, я рад, что в итоге мы добились победы. Когда я забил победный мяч, то был счастлив одну секунду, после чего подумал: как же плохо я играл сегодня. Но победа есть победа.

Не хочу, чтобы это прозвучало как-то неправильно, но мне плевать на промахи. А когда тебе плевать на промахи, ты продолжаешь бросать, сохраняешь уверенность. Именно это я и сделал сегодня.

Нет, я не знал, выйду ли в овертайме, когда остался на скамейке в его начале. Обычно я во всех командах играю в решающий момент, но в ЦСКА мне пока не удавались концовки, мы уже проигрывали матчи в сезоне, тем более что я всё запорол в конце четвёртой четверти. Не знал, вернёт ли меня тренер, и, услышав своё имя по ходу овертайма, вышел с целью доказать, что я достоин быть на площадке», — цитирует Джеймса «Р-Спорт».