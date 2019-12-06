Лидер ЦСКА Джеймс не исключил возвращения в НБА после нынешнего сезона

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс не исключил, что по завершении сезона он вернётся в НБА.
«По завершении сезона я стану свободным агентом, так что произойти может всё что угодно. Я не буду против возвращения в НБА, потому что мы выступаем вдали от дома. Вместе с тем я получаю удовольствие, защищая цвета ЦСКА. Это превзошло мои ожидания», — приводит слова баскетболиста на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.
Джеймс минувший сезон провёл в составе «Милана», в преддверии нынешнего сезона он присоединился к ЦСКА. В сезоне Евролиги-2019/20 он принял участие в 12 матчах, набирая в них 18,7 очка, собирая 2,8 подбора и совершая 4,4 передачи в среднем.
Джеймс выступал в НБА на протяжении одного сезона — 2017/18. Тогда он успел засветиться в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». В общей сложности Джеймсу удалось провести 36 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в них 9,3 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 3,5 передачи в среднем.
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