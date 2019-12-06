«Портленд» полностью гарантировал контракт Энтони
Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» полностью гарантировало контракт форварда Кармело Энтони, сообщает ESPN. Таким образом, в нынешнем сезоне баскетболист заработает $ 2,15 млн.
Напомним, Кармело подписал контракт с орегонцами в минувшем месяце, после продолжительных поисков команды. В нынешнем сезоне он успел появиться на паркете в восьми матчах, набирая в них 16,9 очка, собирая 5,9 подбора и совершая 1,8 передачи в среднем. Успешная игра Энтони позволила получить ему приз лучшего игрока минувшей недели.
Напомним, до подписания контракта с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело оставался вне игры более года. Предыдущей его командой был «Хьюстон Рокетс», но за техасцев Энтони провёл лишь 10 поединков.
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