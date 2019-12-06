Нэш сравнил Дончича с Леброном и Новицки

Двукратный MVP НБА и член Зала славы Стив Нэш поделился мнением о лидере «Даллас Маверикс», словенском защитнике Луке Дончиче. По его словам, у молодого игрока есть шансы превзойти достижения Леброна Джеймса и Дирка Новицки.
«Думаю, что в НБА никогда не было настолько талантливых 20-летних баскетболистов. Со времён прихода в лигу Леброна игра немного поменялась, цифры немного изменились из-за выросшего темпа, но как бы то ни было, не думаю, что Джеймс был так же одарён, как Лука.
Возможно, Дончич когда-нибудь станет самым лучшим европейцем в истории лиги и превзойдёт Новицки. Тем более, если сравнить 20-летнего Дирка и 20-летнего Дончича. Лука опережает Новицки в физической подготовке Дирк играл во второй лиге Германии, в то время как Дончич выступал в Евролиге в составе «Реала»", — приводит слова Нэша Eurohoops.
Нынешний сезон второй для Дончича в НБА. По итогам минувшего чемпионата он был признан лучшим новичком НБА.
- 6 декабря 2019
-
21:47
-
20:48
-
19:40
-
18:38
-
17:50
-
17:35
-
15:40
-
14:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:27
-
09:00
-
09:00
-
07:19
-
07:01
-
00:04
- 5 декабря 2019
-
23:36
-
22:33
-
22:03
-
21:23
-
20:33
-
19:10
-
18:23
-
17:27
-
16:00
-
15:22
-
14:18
-
13:47
-
12:11
-
11:00
-
10:38
-
09:00
-
08:36
-
07:33