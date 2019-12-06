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Нэш сравнил Дончича с Леброном и Новицки

Нэш сравнил Дончича с Леброном и Новицки
Баскетбол / НБА 0

Двукратный MVP НБА и член Зала славы Стив Нэш поделился мнением о лидере «Даллас Маверикс», словенском защитнике Луке Дончиче. По его словам, у молодого игрока есть шансы превзойти достижения Леброна Джеймса и Дирка Новицки.

«Думаю, что в НБА никогда не было настолько талантливых 20-летних баскетболистов. Со времён прихода в лигу Леброна игра немного поменялась, цифры немного изменились из-за выросшего темпа, но как бы то ни было, не думаю, что Джеймс был так же одарён, как Лука.

Возможно, Дончич когда-нибудь станет самым лучшим европейцем в истории лиги и превзойдёт Новицки. Тем более, если сравнить 20-летнего Дирка и 20-летнего Дончича. Лука опережает Новицки в физической подготовке Дирк играл во второй лиге Германии, в то время как Дончич выступал в Евролиге в составе «Реала»", — приводит слова Нэша Eurohoops.

Нынешний сезон второй для Дончича в НБА. По итогам минувшего чемпионата он был признан лучшим новичком НБА.

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