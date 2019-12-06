«Зенит» добыл третью победу в Евролиге, обыграв на домашней арене АСВЕЛ
В Санкт-Петербурге завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал АСВЕЛ.
Хозяева успешно начали встречу и завершили первую четверть со счётом 17:15 в свою пользу. Во второй десятминутке команда из Франции не только отыгралась, но и вышла вперёд — 36:30. Тем не менее после большого перерыва подопечные Плазы сумели прибавить и уже в третьей четверти снова вышли вперёд — 53:49. В заключительном игровом отрезке «Зенит» сумел удержать преимущество и добыл третью победу в нынешнем сезоне Евролиги — 75:70.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Ренфро, набравший 16 очков и совершивший 8 передач. У АСВЕЛа ни один игрок не сумел набрать более 9 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
06 декабря 2019, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
4-я четверть
75 : 70
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Зенит: Рэнфро - 16, Айон - 14, Понитка - 11, Абромайтис - 8, Томас - 8, Айверсон - 6, Альбиси - 3, Понкрашов - 3, Трушкин - 3, Холлинс - 3, Пушков, Хвостов
АСВЕЛ: Маледон - 9, Бако - 8, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Лайти - 8, Тейлор - 8, Джексон - 6, Дьо - 5, Нуа - 4, Кауди - 3, Ломаж - 3, Галлью
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