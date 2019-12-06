«Зенит» добыл третью победу в Евролиге, обыграв на домашней арене АСВЕЛ

В Санкт-Петербурге завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал АСВЕЛ.

Хозяева успешно начали встречу и завершили первую четверть со счётом 17:15 в свою пользу. Во второй десятминутке команда из Франции не только отыгралась, но и вышла вперёд — 36:30. Тем не менее после большого перерыва подопечные Плазы сумели прибавить и уже в третьей четверти снова вышли вперёд — 53:49. В заключительном игровом отрезке «Зенит» сумел удержать преимущество и добыл третью победу в нынешнем сезоне Евролиги — 75:70.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Ренфро, набравший 16 очков и совершивший 8 передач. У АСВЕЛа ни один игрок не сумел набрать более 9 очков.