23 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Барселоной»

В Мытищах завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Барселону».

Хозяева крайне неудачно начали встречу и уже после первой четверти уступали с разницей в 9 очков — 22:31. Во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса продолжали слабо играть в обороне и к большому перерыву проигрывали испанцам уже 13 очков — 48:61.

Во второй половине матча «Химки» пытались вернуться в игру и в заключительной четверти сократили отставание до трёх очков. Но «Барселона» вовремя реагировала на рывки «Химок» и одержала победу со счётом 102:94.

Самым результативным в составе хозяев стал Алексей Швед, набравший 23 очка. У «Барселоны» коллекцию из 28 очков, 9 подборов и 3 перехватов собрал Никола Миротич.