23 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Барселоной»
В Мытищах завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Барселону».
Хозяева крайне неудачно начали встречу и уже после первой четверти уступали с разницей в 9 очков — 22:31. Во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса продолжали слабо играть в обороне и к большому перерыву проигрывали испанцам уже 13 очков — 48:61.
Во второй половине матча «Химки» пытались вернуться в игру и в заключительной четверти сократили отставание до трёх очков. Но «Барселона» вовремя реагировала на рывки «Химок» и одержала победу со счётом 102:94.
Самым результативным в составе хозяев стал Алексей Швед, набравший 23 очка. У «Барселоны» коллекцию из 28 очков, 9 подборов и 3 перехватов собрал Никола Миротич.
Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
06 декабря 2019, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
94 : 102
Барселона
Барселона, Испания
Химки: Швед - 23, Эванс - 16, Букер - 14, Карасёв - 14, Йович - 11, Гилл - 7, Йеребко - 6, Моня - 3, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Зайцев, Крамер
Барселона: Миротич - 28, Делейни - 17, Томич - 15, Курич - 10, Ханга - 10, Хиггинс - 10, Дэвис - 6, Шмитс - 6, Абринес, Больмаро, Ориола, Рибас
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