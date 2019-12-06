Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Йоэсаара принёс «Калеву» победу над «Енисеем»

Дабл-дабл Йоэсаара принёс «Калеву» победу над «Енисеем»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал красноярский «Енисей». Команда из Эстонии неудачно начала встречу и после первой четверти уступала сибирякам с разницей в 8 баллов — 16:24. Но к большому перерыву «Калев» кардинально изменил ситуацию и вырвался вперёд — 48:37.

Во второй половине матча «Енисей» пытался спасти встречу, но сумел лишь сократить отставание. В итоге победа «Калева» — 94:87.

Лучшим в составе победителей стал Янари Йоэсаар, собравший дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. Ещё 22 очка на счету Джонатана Холтона. У «Енисея» самым результативным стал американец Дерион Бэрри, записавший в актив 27 баллов и совершивший 3 результативные передачи.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
94 : 87
Енисей
Красноярск, Россия
Калев: Йыэсаар - 23, Китсинг - 22, Виналес - 16, Шкеле - 13, Кангур - 6, Сокк - 6, Райэсте - 4, Годфри - 2, Курбас - 2, Дорбек, Паасоя, Холтон
Енисей: Берри - 27, Захаров - 13, Зубчич - 12, Гудумак - 8, Хог - 8, Комиссаров - 6, Льюис - 5, Попов - 4, Ребич - 4, Викторов, Каныгин, Митусов
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019