Дабл-дабл Йоэсаара принёс «Калеву» победу над «Енисеем»

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал красноярский «Енисей». Команда из Эстонии неудачно начала встречу и после первой четверти уступала сибирякам с разницей в 8 баллов — 16:24. Но к большому перерыву «Калев» кардинально изменил ситуацию и вырвался вперёд — 48:37.

Во второй половине матча «Енисей» пытался спасти встречу, но сумел лишь сократить отставание. В итоге победа «Калева» — 94:87.

Лучшим в составе победителей стал Янари Йоэсаар, собравший дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. Ещё 22 очка на счету Джонатана Холтона. У «Енисея» самым результативным стал американец Дерион Бэрри, записавший в актив 27 баллов и совершивший 3 результативные передачи.