Физдэйл уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс»

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Дэвида Физдэйла, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

«Нью-Йорк Никс» проиграл последние восемь встреч в регулярном чемпионате. В целом же, после 22 матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь четыре победы.

Нынешний сезон был вторым для Физдейла во главе «Никс». В минувшем регулярном чемпионате он сумел добыть с командой лишь 17 побед в 82 встречах. Ранее Дэвид работал главным тренером «Мемфис Гриззлиз». Всего в качестве главного тренера он провёл в НБА 163 матча, добыв в них 67 побед (36,6%) и потерпев 116 поражений.