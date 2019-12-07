Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Физдэйл уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс»

Физдэйл уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Дэвида Физдэйла, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

«Нью-Йорк Никс» проиграл последние восемь встреч в регулярном чемпионате. В целом же, после 22 матчей команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь четыре победы.

Нынешний сезон был вторым для Физдейла во главе «Никс». В минувшем регулярном чемпионате он сумел добыть с командой лишь 17 побед в 82 встречах. Ранее Дэвид работал главным тренером «Мемфис Гриззлиз». Всего в качестве главного тренера он провёл в НБА 163 матча, добыв в них 67 побед (36,6%) и потерпев 116 поражений.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019