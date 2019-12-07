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Дабл-дабл Джордана помог «Бруклину» в гостях обыграть «Шарлотт»

Дабл-дабл Джордана помог «Бруклину» в гостях обыграть «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Харрис, набравший 22 очка. Дабл-даблами в составе победителей отметились: Деандре Джордан (16 очков, 13 подборов), Джарретт Аллен (14 очков, 10 подборов) и Спенсер Динуайдди (13 очков, 12 передач).

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26).

Ещё в одном матче «Орландо Мэджик» в гостях победил «Кливленд Кавальерс» со счётом 93:87 (24:25, 28:22, 16:23, 25:17). Для «Мэджик» эта победа стала четвёртой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 29, Розир - 24, Зеллер - 17, Вашингтон - 14, Бриджес - 9, Монк - 4, Батюм - 3, Бийомбо - 2, Уильямс - 2, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Бруклин Нетс: Харрис - 22, Джордан - 16, Принс - 16, Аллен - 14, Динуайдди - 13, Нваба - 13, Темпл - 8, Пинсон - 5, Шамперт - 4, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, ЛеВерт, Луваву-Кабарро, Муса, Чендлер, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 101
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Гриффин - 25, Драммонд - 25, Кеннард - 15, Роуз - 14, Вуд - 11, Браун - 5, Галлоуэй - 5, Снелл - 5, Михайлюк - 3, Боун, Джексон, Думбуйа, Мейкер, Моррис, Томас, Фрейзер
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 26, Брогдон - 21, Сабонис - 18, Лэмб - 12, Макдермотт - 10, Холидей - 8, Тёрнер - 4, Холидэй - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Макконнел, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
87 : 93
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Секстон - 19, Осман - 14, Портер - 12, Томпсон - 10, Гарлэнд - 9, Кларксон - 8, Деллаведова - 5, Хенсон - 5, Нэнс - 4, Маккинни - 1, Жижич, Кук, Лав, Найт, Уэйд
Орландо Мэджик: Росс - 21, Фурнье - 18, Гордон - 14, Огастин - 10, Айзек - 9, Фульц - 8, Берч - 5, Бамба - 4, Картер-Уильямс - 4, Амину, Вучевич, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Магетти, Фразьер
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