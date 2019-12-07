Дабл-дабл Джордана помог «Бруклину» в гостях обыграть «Шарлотт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Харрис, набравший 22 очка. Дабл-даблами в составе победителей отметились: Деандре Джордан (16 очков, 13 подборов), Джарретт Аллен (14 очков, 10 подборов) и Спенсер Динуайдди (13 очков, 12 передач).

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26).

Ещё в одном матче «Орландо Мэджик» в гостях победил «Кливленд Кавальерс» со счётом 93:87 (24:25, 28:22, 16:23, 25:17). Для «Мэджик» эта победа стала четвёртой кряду.