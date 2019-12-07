«Бостон» переиграл «Денвер», несмотря на дабл-дабл Йокича

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон» уже в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе, в которой «Бостон» оказался чуть сильнее. К большому перерыву счёт на табло был 53:45.



В третьей четверти «Бостон» сумел совершить рывок, увеличив своё преимущество ещё на 13 очков. В заключительном игровом отрезке «Денвер» смог отыграть часть преимущества, но для итогового успеха этого не хватило. Итоговый счёт встречи — 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31) в пользу «Бостона».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил Никола Йокич — на его счету 30 очков и 10 подборов.