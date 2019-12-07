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«Бостон» переиграл «Денвер», несмотря на дабл-дабл Йокича

«Бостон» переиграл «Денвер», несмотря на дабл-дабл Йокича
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон» уже в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. Вторая четверть прошла в равной борьбе, в которой «Бостон» оказался чуть сильнее. К большому перерыву счёт на табло был 53:45.

В третьей четверти «Бостон» сумел совершить рывок, увеличив своё преимущество ещё на 13 очков. В заключительном игровом отрезке «Денвер» смог отыграть часть преимущества, но для итогового успеха этого не хватило. Итоговый счёт встречи — 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31) в пользу «Бостона».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил Никола Йокич — на его счету 30 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 95
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 21, Уокер - 19, Смарт - 9, Кантер - 8, Тайс - 7, Грин - 6, Уонамэйкер - 5, Оджелей - 3, Пуарье - 2, Эдвардс - 2, Waters, Лэнгфорд, Уильямс, Уильямс, Фалль, Хэйворд
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 10, Моррис - 9, Портер - 9, Бартон - 7, Харрис - 7, Эрнангомес - 7, Миллсэп - 5, Пламли - 5, Грант - 4, Бисли - 2, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар
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