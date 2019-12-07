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30 очков Криса Пола помогли «Оклахоме» в овертайме нанести поражение «Миннесоте»

30 очков Криса Пола помогли «Оклахоме» в овертайме нанести поражение «Миннесоте»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете в овертайме переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».

«Оклахома» к первому перерыву добилась преимущества в три очка, однако уже во втором игровом отрезке «Миннесота» отыграла отставание и вышла вперёд на пять очков. В третьей четверти «Оклахоме» удалось сократить отставание до трёх очков, а в четвёртой двенадцатиминутке сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Миннесота» набрала всего пять очков против 17 у «Оклахомы». Итоговый счёт встречи — 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Пол, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Стивен Адамс, на счету которого 22 очка и 11 подборов. В составе гостей 32 очка набрал Джефф Тиг.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Сакраменто Кингз» в овертайме — 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4). В составе победителей дабл-дабл оформил Харрисон Барнс — 21 очко и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Ришона Холмса, набравшего 13 очков и совершившего 14 подборов. В составе гостей дабл-даблы оформили Демар Дерозан (15 очков и 10 подборов) и Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 127
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 30, Жильжо-Александер - 29, Шрёдер - 25, Адамс - 22, Галлинари - 21, Надер - 6, Ноэль - 4, Базли - 2, Бертон, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон, Холл
Миннесота Тимбервулвз: Тиг - 32, Таунс - 30, Ковингтон - 15, Напьер - 13, Белл - 12, Окоги - 12, Калвер - 9, Грэм - 2, Дьенг - 2, Бэйтс-Диоп, Вонле, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Уиггинс
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
105 : 104
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 19, Дерозан - 15, Мюррей - 14, Poeltl - 13, Миллз - 13, Белинелли - 11, Гэй - 9, Форбс - 9, Уокер - 2, Джонсон, Кэрролл, Лайлз, Мету, Ойбанкс, Уайт
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Барнс - 21, Феррелл - 17, Холмс - 13, Ариза - 9, Богданович - 9, Джозеф - 7, Бьелица - 5, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Фокс
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