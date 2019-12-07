30 очков Криса Пола помогли «Оклахоме» в овертайме нанести поражение «Миннесоте»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете в овертайме переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».

«Оклахома» к первому перерыву добилась преимущества в три очка, однако уже во втором игровом отрезке «Миннесота» отыграла отставание и вышла вперёд на пять очков. В третьей четверти «Оклахоме» удалось сократить отставание до трёх очков, а в четвёртой двенадцатиминутке сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке «Миннесота» набрала всего пять очков против 17 у «Оклахомы». Итоговый счёт встречи — 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Пол, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Стивен Адамс, на счету которого 22 очка и 11 подборов. В составе гостей 32 очка набрал Джефф Тиг.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Сакраменто Кингз» в овертайме — 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4). В составе победителей дабл-дабл оформил Харрисон Барнс — 21 очко и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Ришона Холмса, набравшего 13 очков и совершившего 14 подборов. В составе гостей дабл-даблы оформили Демар Дерозан (15 очков и 10 подборов) и Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов).