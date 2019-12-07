70 очков Леброна и Дэвиса на двоих помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд»

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Озёрники» в первой же четверти захватили инициативу, выиграв первый игровой отрезок с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Лейкерс» — к большому перерыву счёт на табло был 77:62 в пользу гостей.
В третьей четверти команды показали равную игру, но чуть сильнее снова оказались баскетболисты «Лейкерс». В заключительном игровом отрезке «Лейкерс» довели счёт до разгромного — 136:113 (39:34, 38:28, 33:31, 26:20).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 39 очков. 31 очко на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе хозяев 29 очков набрал Дэмиан Лиллиард.
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