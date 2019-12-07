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70 очков Леброна и Дэвиса на двоих помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд»

70 очков Леброна и Дэвиса на двоих помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Озёрники» в первой же четверти захватили инициативу, выиграв первый игровой отрезок с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Лейкерс» — к большому перерыву счёт на табло был 77:62 в пользу гостей.

В третьей четверти команды показали равную игру, но чуть сильнее снова оказались баскетболисты «Лейкерс». В заключительном игровом отрезке «Лейкерс» довели счёт до разгромного — 136:113 (39:34, 38:28, 33:31, 26:20).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 39 очков. 31 очко на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе хозяев 29 очков набрал Дэмиан Лиллиард.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 136
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 29, Уайтсайд - 17, Макколлум - 15, Саймонс - 15, Энтони - 15, Бэйзмор - 10, Лябисье - 6, Хезонья - 4, Литтл - 2, Браун, Коллинс, Нуркич, Оар, Толливер, Трент-мл., Худ
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кузма - 15, Макги - 13, Дэниэлс - 9, Карузо - 8, Рондо - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Ховард - 5, Грин - 3, Кук - 2, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Казинс, Норвелл
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