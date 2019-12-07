Карайчич — болельщикам: покажем всей России, кем на самом деле является «Локо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Богдан Карайчич в преддверии матча с «Автодором» обратился к болельщикам.



«Помню, как 3 года назад, когда начал работать в «Локо», на каждой домашней игре собирались аншлаги. Фаны создавали отличную атмосферу, которая была лучшей в России и одной из топовых в Европе. Что касается ближайших домашних матчей, очень хотел бы увидеть полные трибуны и горящие глаза болельщиков. Давайте поддерживать друг друга и в печали, и в радости. Покажем всей России, кем на самом деле является «Локо».



Нам нужна ваша поддержка, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы гордились нами. Все вместе будем работать на благо клуба и вернёмся на правильный путь. Даже предлагаю 10 билетов нашим фанам. Мы все – одна большая Локосемья, давайте объединимся и построим новую историю вместе», — приводит слова Богдана Карайчича официальный сайт команды.