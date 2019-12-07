Слукас — MVP 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Защитник стамбульского «Фенербахче» Костас Слукас стал самым ценным игроком двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с берлинской «Альбой» Слукас собрал коллекцию из 23 очков и 10 результативных передач. При этом Костас реализовал все 13 бросков со штрафной линии. Рейтинг эффективность баскетболиста составил «39». Его усилия помогли команде из Турции одержать победу со счётом 107:102.

Этот успех стал для «Фенербахче» третьим кряду в Евролиге. Благодаря этому стамбульцы включились в борьбу за место в плей-офф, но по-прежнему находятся за пределами топ-8. После двенадцати туров в активе «Фенербахче» пять побед, что позволяет занимать двенадцатое место в турнирной таблице.